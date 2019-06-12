Боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам заключения

12 июня, 2019, 14:02

На Луганщине суд приговорил боевика террористической организации "ЛНР", который воевал против Вооруженных сил Украины с 2016 года

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что на началу 2016 года житель Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований сепаратистов. Придя специальную подготовку, он служил на различных должностях в так называемом "2-м армейском корпусе" оккупационных войск, где принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины.

В марте текущего года украинские военные задержали боевика на линии разграничения и передали сотрудникам Службы безопасности.

Задержанный дал подробные показания относительно своего участия в незаконных вооруженных формированиях, а также о присутствии кадровых военных ВС РФ на оккупированной части Донбасса.

Новойадарський районный суд Луганской области признал боевика виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.