//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине хотят радикально сократить количество районов в каждой области

В Украине хотят радикально сократить количество районов в каждой области


фото: lb.ua
Вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что количество районов в каждой области должно быть существенно сокращено

Об этом сообщает "Левый берег" .

"Закон "Об основах административно-территориального устройства" даст нам возможность внедрить принцип, когда на область, например, Житомирскую, мы будем иметь четыре района, которые будут насчитывать в себе более 150 тыс. человек, из городом областного значения. И это даст нам возможность практически поднять уровень райгосадминистрации, если они будут оставаться. Хотя, по нашему мнению, должен быть райсовет и его исполком. И префект, который работает в этом райсовете", - сказал Зубко.

По его словам, эта территориальная реформа аккумулирует в себе такие понятия, как госпитальный округ, который практически должен совпадать с районным уровнем. И здесь вопрос безопасности, который связан с территориальным подразделением ГСЧС, вопрос экстренной медицины, дорожной инфраструктуры, старших школ.

"Еще раз возвращаюсь к тому, почему нам нужен 2020 как горизонт. Если закон не будет принят, мы снова получим 26 районов в каждой области по меньшей мере пятьюдесятью депутатами районных советов. Превратив эти районы в более укрупненные, все депутаты районных советов в следующих выборов зайдут в районный совет, и это будет 150 человек. Они просуществуют так до выборов и впоследствии наберут снова 50 человек. Но это уже будет 50 человек, которые реально будут работать в большом районе и заниматься его проблемами", - заявил Зубко.

  • Напомним, в апреле Геннадий Зубко заявил, что за I квартал 2019 поступления собственных доходов общего фонда местных бюджетов Украины выросли до 60,4 млрд грн, что на 17,2% больше, чем показатели прошлого года.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2019 суббота

больше новостей

22 июня, 2019 суббота

21 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать