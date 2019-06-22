В Украине хотят радикально сократить количество районов в каждой области

22 июня, 2019, 21:49

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что количество районов в каждой области должно быть существенно сокращено

Об этом сообщает "Левый берег" .

"Закон "Об основах административно-территориального устройства" даст нам возможность внедрить принцип, когда на область, например, Житомирскую, мы будем иметь четыре района, которые будут насчитывать в себе более 150 тыс. человек, из городом областного значения. И это даст нам возможность практически поднять уровень райгосадминистрации, если они будут оставаться. Хотя, по нашему мнению, должен быть райсовет и его исполком. И префект, который работает в этом райсовете", - сказал Зубко.

По его словам, эта территориальная реформа аккумулирует в себе такие понятия, как госпитальный округ, который практически должен совпадать с районным уровнем. И здесь вопрос безопасности, который связан с территориальным подразделением ГСЧС, вопрос экстренной медицины, дорожной инфраструктуры, старших школ.

"Еще раз возвращаюсь к тому, почему нам нужен 2020 как горизонт. Если закон не будет принят, мы снова получим 26 районов в каждой области по меньшей мере пятьюдесятью депутатами районных советов. Превратив эти районы в более укрупненные, все депутаты районных советов в следующих выборов зайдут в районный совет, и это будет 150 человек. Они просуществуют так до выборов и впоследствии наберут снова 50 человек. Но это уже будет 50 человек, которые реально будут работать в большом районе и заниматься его проблемами", - заявил Зубко.