Доходы местных бюджетов Украины за январь-март выросли на более чем 17% - Зубко
Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
"60,4 млрд грн - доходы местных бюджетов за I квартал 2019 года. Прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года + 17,2%, или 8,9 млрд грн", - написал Зубко.
Налога на доходы физических лиц поступило 35,9 млрд грн, что больше поступлений за I квартал прошлого года на +23 млрд грн.
Самые высокие темпы прироста НДФЛ имеют Донецкая (31,9%), Киевская (28,2%) и Винницкая (26,2%) области, акцентировал вице-премьер-министр.
За три месяца текущего года поступили платы за землю - 7,6 млрд грн, что на + 23% или на 1,4 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года.
Самые высокие темпы прироста обеспечили Закарпатская (51,3%), Луганская (40,3%), Днепропетровская (39,6%) области.
Фактические поступления единого налога составили 8,8 млрд грн (выросли на 1,6 млрд грн, или на + 22,8%).
Вместе с тем, отметил чиновник, на 1 марта 2019 года остатки средств местных бюджетов Украины по общему фонду составили - 46,0 млрд грн (на 1 января 2019 - 31,8 млрд грн), в том числе на казначейских счетах 41, 9 млрд грн, на депозитных счетах - 4,1 млрд грн.
- Напомним, Кабмин разрабатывает перспективный план развития местных общин на ближайшие 3 года.
- Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что доля местных бюджетов впервые превысила госбюджет .
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