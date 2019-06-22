Новинский не пойдет на выборы по списку "Оппозиционного блока"

22 июня, 2019, 17:15

Руководитель фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский будет участвовать в парламентских выборах в мажоритарном округе

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Об этом сообщил Евгений Мураев, который возглавляет список "Оппозиционного блока".

По его словам, на одномандатных округах от партии будут баллотироваться "очень достойные представители", в частности Борис Колесников и Вадим Новинский.

Ранее сообщалось, что Новинский вошел в первую десятку "Оппозиционного блока".

Внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.