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Espreso.tvВыборы 2019Новинский не пойдет на выборы по списку "Оппозиционного блока"

Новинский не пойдет на выборы по списку "Оппозиционного блока"


фото: rbc.ua
Руководитель фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский будет участвовать в парламентских выборах в мажоритарном округе

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Об этом сообщил Евгений Мураев, который возглавляет список "Оппозиционного блока".

По его словам, на одномандатных округах от партии будут баллотироваться "очень достойные представители", в частности Борис Колесников и Вадим Новинский.

Ранее сообщалось, что Новинский вошел в первую десятку "Оппозиционного блока".

Внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.

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