Новинский не пойдет на выборы по списку "Оппозиционного блока"
22 июня, 2019, 17:15
Руководитель фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский будет участвовать в парламентских выборах в мажоритарном округе
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Об этом сообщил Евгений Мураев, который возглавляет список "Оппозиционного блока".
По его словам, на одномандатных округах от партии будут баллотироваться "очень достойные представители", в частности Борис Колесников и Вадим Новинский.
Ранее сообщалось, что Новинский вошел в первую десятку "Оппозиционного блока".
Внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.
- Напомним, 21 июня Евгений Мураев заявил, что "Оппозиционный блок" исключает объединения с "Оппозиционные платформой - за жизнь" .
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