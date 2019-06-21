Мураев говорит, что не будет объединяться с "За жизнь" Бойко и Медведчука

21 июня, 2019, 21:05

"Оппозиционный блок" исключает объединение с "Оппозиционной платформой - за жизнь"

Об этом внефракционный депутат Евгений Мураев заявил в эфире проекта Радио Свобода "Донбас.Реалии".

"Мы ни в коем случае не будем с ними объединяться. Если вы помните, я был основателем партии "За жизнь" и вышел из нее, когда туда зашел Медведчук ... Но это не будет нам мешать голосовать за отдельные вопросы, которые они декларируют. Наверное, где-то мы будем совпадать в голосованиях ", - заявил Мураев.

Депутат сообщил, что у партий разные взгляды на разрешение конфликта в Донбассе и на вопрос внешнего влияния на Украину.

"Я вижу Украину независимой. Я против внешнего управления со стороны США, Европы или Российской Федерации. Здесь мы с ними кардинально расходимся. Относительно конфликта на Донбассе у нас тоже разные мнения. Я считаю, что единственный путь -" минский ". В Минском формате предусмотрены только два региона с особым статусом. Я считаю, что у каждого региона должен быть особый статус в нашей стране ... Вот в этом мы отличаемся ", - отметил депутат.

Евгений Мураев возглавляет список партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную Раду. Среди первой десятки также Геннадий Кернес, Геннадий Труханов и Вадим Новинский.

Партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" возглавляют бывший лидер партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и Виктор Медведчук.