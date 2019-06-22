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Espreso.tvОбществоНа Франковщине молния убила людей на остановке

На Франковщине молния убила людей на остановке

В селе Беньковцы Рогатинского района от удара молнии пострадали пять человек. Трое мужчин погибли на месте, две женщины с травмами госпитализированы в больницу

Трагедия произошла в пятницу, 22 июня 2019 года, около 19:00, передает пресс-служба областной полиции.

Молния попала в остановку, где находились пять человек. На месте погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам.

Кроме того, травмированы две женщины, местные жительницы. Они в сознании госпитализированы. Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других лиц и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.

По факту смерти открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 115 УК.

Нацполиция просит жителей области воздержаться от поездок, а также быть осторожными со средствами связи.

  • Напомним, что в последнее время участились случаи гибели людей в результате удара молний .
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