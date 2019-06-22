На Франковщине молния убила людей на остановке
Трагедия произошла в пятницу, 22 июня 2019 года, около 19:00, передает пресс-служба областной полиции.
Молния попала в остановку, где находились пять человек. На месте погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам.
Кроме того, травмированы две женщины, местные жительницы. Они в сознании госпитализированы. Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других лиц и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.
По факту смерти открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 115 УК.
Нацполиция просит жителей области воздержаться от поездок, а также быть осторожными со средствами связи.
- Напомним, что в последнее время участились случаи гибели людей в результате удара молний .
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