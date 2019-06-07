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Espreso.tvОбществоВ Моршине молния убила женщину

В Моршине молния убила женщину


фото: volyn24
7 июня в курортном городе Моршин на Львовщине во время грозы от удара молнии погибла женщина

Об этом сообщает УНИАН.

В милицию около 12:00 поступило сообщение от медиков о том, что на собственном приусадебном участке в городе Моршин от поражения молнией погибла 55-летняя местная жительница.

По информации координатора ОО "Варта-1", которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, молния поразила жительницу Моршина, которая во время грозы находилась вблизи ул. Данила Галицкого в городе Моршин. Смерть наступила мгновенно.

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