В Моршине молния убила женщину

7 июня, 2019, 16:40

7 июня в курортном городе Моршин на Львовщине во время грозы от удара молнии погибла женщина

Об этом сообщает УНИАН.

В милицию около 12:00 поступило сообщение от медиков о том, что на собственном приусадебном участке в городе Моршин от поражения молнией погибла 55-летняя местная жительница.

По информации координатора ОО "Варта-1", которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, молния поразила жительницу Моршина, которая во время грозы находилась вблизи ул. Данила Галицкого в городе Моршин. Смерть наступила мгновенно.