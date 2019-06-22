//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирМеркель призвала США и Иран к переговорам

Меркель призвала США и Иран к переговорам


фото: ukrinform.ua
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала США и Иран к мирному урегулированию конфликта

Об этом со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства сообщает "Укринформ" .

С соответствующим призывом Ангела Меркель выступила 22 июня во время религиозного мероприятия в Дортмунде.

"Я говорю, что должны быть не просто надежда, нужно проводить очень серьезную работу. По моему мнению, должно быть политическое решение", - сказала Меркель.

Сама канцлер собирается приложить все усилия для поиска именно такого решения. Она отметила, что эта тема будет затронута на саммите G20 на следующей неделе в Осаке, по крайней мере на двусторонних уровнях.

Ранее в пресс-службе Меркель подчеркивали необходимость тщательного анализа событий в Персидском заливе, которые привели к нынешней эскалации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2019 суббота

больше новостей

22 июня, 2019 суббота

21 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать