Меркель призвала США и Иран к переговорам
22 июня, 2019, 21:05
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала США и Иран к мирному урегулированию конфликта
Об этом со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства сообщает "Укринформ" .
С соответствующим призывом Ангела Меркель выступила 22 июня во время религиозного мероприятия в Дортмунде.
"Я говорю, что должны быть не просто надежда, нужно проводить очень серьезную работу. По моему мнению, должно быть политическое решение", - сказала Меркель.
Сама канцлер собирается приложить все усилия для поиска именно такого решения. Она отметила, что эта тема будет затронута на саммите G20 на следующей неделе в Осаке, по крайней мере на двусторонних уровнях.
Ранее в пресс-службе Меркель подчеркивали необходимость тщательного анализа событий в Персидском заливе, которые привели к нынешней эскалации.
- Напомним, 20 июня президент США Дональд Трамп отреагировал на ситуацию с уничтожением американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом.
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