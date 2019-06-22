Меркель призвала США и Иран к переговорам

22 июня, 2019, 21:05

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала США и Иран к мирному урегулированию конфликта

Об этом со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства сообщает "Укринформ" .

С соответствующим призывом Ангела Меркель выступила 22 июня во время религиозного мероприятия в Дортмунде.

"Я говорю, что должны быть не просто надежда, нужно проводить очень серьезную работу. По моему мнению, должно быть политическое решение", - сказала Меркель.

Сама канцлер собирается приложить все усилия для поиска именно такого решения. Она отметила, что эта тема будет затронута на саммите G20 на следующей неделе в Осаке, по крайней мере на двусторонних уровнях.

Ранее в пресс-службе Меркель подчеркивали необходимость тщательного анализа событий в Персидском заливе, которые привели к нынешней эскалации.