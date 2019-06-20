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Espreso.tvОбществоОчень большая ошибка: Трамп прокомментировал уничтожение американского беспилотника Ираном

Очень большая ошибка: Трамп прокомментировал уничтожение американского беспилотника Ираном

Президент США отреагировал на ситуацию с уничтожением американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом

Об этом президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп написал в своем Twitter.

В четверг, 20 июня, Иран заявил об уничтожении американского беспилотника. Комментируя это, Трамп заявил: "Иран сделал очень большую ошибку".

Центральное командование вооруженных сил США признало факт уничтожения американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом в четверг, 20 июня. В США заявили, что беспилотник был сбит во время полета в международном воздушном пространстве.

Утром 20 июня в Иране заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата Соединенных Штатов в южной провинции Хормозган. Иранские военные утверждали, что беспилотник вошел в воздушное пространство страны.

Однако, представитель Центрального командования вооруженных сил США капитан Билл Урбан тогда опроверг факт уничтожения американского беспилотника в воздушном пространстве Ирана.

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