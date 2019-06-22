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Espreso.tvОбществоК Православной церкви Украины перешли еще 4 прихода УПЦ МП

К Православной церкви Украины перешли еще 4 прихода УПЦ МП


фото: risu.org.ua
В Одесской и Волынской областях четыре прихода УПЦ МП решили присоединиться к Православной церкви Украины

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

Приход храма Святых праведных Иоакима и Анны в Савранском районе Одесской области принял решение перейти из УПЦ Московского Патриархата в Православную Церковь Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской епархии ПЦУ протоиерей Феодор Оробец.

Одесская область является лидером Юга Украины по присоединению храмов к Православной Церкви Украины. Восьмым присоединением в области стал храм Святых праведных Иоакима и Анны в селе Гетьмановка Савранского района. Этот храм был основан еще в 1730 году и является памятником архитектуры.

"Приход уже долгое время хотел присоединиться, но люди сомневались. Лично владыка Павел проводил там собрание, когда был в Савранском районе. После его визита приход провел еще одно собрание, на которых принял решение присоединиться и уже есть протокол", - рассказал Теодор Оробец.

В то же время, в Волынской области в ПЦУ за последние дни перешли еще три прихода, сообщает пресс-служба Волынской епархии. В частности, это общины в селах Романив, Ясенивка и Борочиче, которые вышли из Московского патриархата.

"По состоянию на 20 июня после вручения Вселенским патриархом Томоса об автокефалии наша епархия увеличилась на 78 приходов. 13 из них вошли в ПЦУ вместе со священниками", - рассказали в пресс-службе.

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