К Православной церкви Украины перешли еще 4 прихода УПЦ МП
Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.
Приход храма Святых праведных Иоакима и Анны в Савранском районе Одесской области принял решение перейти из УПЦ Московского Патриархата в Православную Церковь Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской епархии ПЦУ протоиерей Феодор Оробец.
Одесская область является лидером Юга Украины по присоединению храмов к Православной Церкви Украины. Восьмым присоединением в области стал храм Святых праведных Иоакима и Анны в селе Гетьмановка Савранского района. Этот храм был основан еще в 1730 году и является памятником архитектуры.
"Приход уже долгое время хотел присоединиться, но люди сомневались. Лично владыка Павел проводил там собрание, когда был в Савранском районе. После его визита приход провел еще одно собрание, на которых принял решение присоединиться и уже есть протокол", - рассказал Теодор Оробец.
В то же время, в Волынской области в ПЦУ за последние дни перешли еще три прихода, сообщает пресс-служба Волынской епархии. В частности, это общины в селах Романив, Ясенивка и Борочиче, которые вышли из Московского патриархата.
"По состоянию на 20 июня после вручения Вселенским патриархом Томоса об автокефалии наша епархия увеличилась на 78 приходов. 13 из них вошли в ПЦУ вместе со священниками", - рассказали в пресс-службе.
- Напомним, 19 июня Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви (Московского патриархата) о незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины.
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