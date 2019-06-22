Европейские игры-2019: за кого украинцам болеть 22 июня

22 июня, 2019, 08:00

Во 2-й день Европейских игр-2019 в Минске сборная Украины ожидает медали олимпийской чемпионки по стрельбе Елены Костевич и дзюдоистов Дарьи Билодид и Георгия Зантарая

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Елена Костевич в дуэте с Олегом Омельчуком будет соревноваться в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. Лучшая дзюдоистка мира 2018 года Дарья Билодид будет фавориткой в категории до 48 кг, а первый в истории Украины чемпион мира по дзюдо - Георгий Зантарая - в весе до 66 кг.

В турнире боксеров стартовый поединок проведет чемпион мира и Европы в категории до 75 кг Александр Хижняк.

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