Билодид принесла Украине первое золото Европейских игр-2019

22 июня, 2019, 17:42

Дзюдоистка Дарья Билодид принесла сборной Украины первую золотую награду Европейских игр-2019

Об этом сообщает "Главком".

Чемпионкой Европейских игр по дзюдо в весовой категории до 48 кг стала 18-летняя украинка Дарья Билодид.

На пути к финалу киевлянка победила двукратную чемпионку Европы Еву Черновицки из Венгрии, чемпионку Европы-2017 в командном первенстве Мелани Клеман из Франции и бронзового призера чемпионата Европы-2018 Милицу Николич из Сербии.

В финале Билодид противостояла действующая чемпионка континента Ирина Долгова из России. Бросок на "ваза-ари" с помощью зацепа украинка провела уже на стартовых секундах схватки. Это и определило дальнейший ход борьбы. Россиянка должна была атаковать, но добраться до Билодид не смогла.

Дарья Билодид дополнила свою коллекцию титулов. В 18 лет она выигрывала чемпионаты Европы и мира среди кадетов, юниоров и взрослых. Причем кадетское первенство континента - дважды. Двойную цену имеет и нынешняя победа, ведь Европейские игры для дзюдоистов параллельно считаются чемпионатом Европы.

Напомним, 22 мая дзюдоист Георгий Зантарая вышел в финал в категории до 66 кг и гарантировал Украине первую награду Европейских игр-2019.

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