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Espreso.tvОбществоАвторам школьных учебников звонят с рекомендациями называть войну на Донбассе гражданским конфликтом, - министр образования Гриневич

Авторам школьных учебников звонят с рекомендациями называть войну на Донбассе гражданским конфликтом, - министр образования Гриневич


фото: mon.gov.ua
В интервью телеканалу Еспресо Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила о фактах пророссийского давления, которое осуществляется на авторов учебников по истории Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам Лилии Гриневич, пропагандисты реваншистских идей выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику.

"Например, вчера одному из моих коллег, автору "Новой Истории Украины" - учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства - позвонили и сказали: "Вы Должны изменить в вашем учебнике "русско-украинская война" на "гражданский конфликт ". Когда он сказал "Я не буду этого делать и мой учебник уже получил гриф Министерства образования, ему ответили: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!", - сообщила министр.

По словам Гриневич, ситуация тревожная, ведь свидетельств возможного реванша больше с каждым днем.

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