В Украине ожидается рекордно малый урожай гречки
Об этом сообщают аналитики УкрАгроКонсалт.
В связи с рекордно низкими посевами гречихи ее урожай в стране может сократиться до исторического минимума.
Собственного урожая будет недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса, поэтому необходимо будет наращивать импорт гречки и производных продуктов, отметили эксперты аналитической компании.
В сезоне 2017/18 Украина импортировала 48 тыс. т гречки и продуктов переработки, преимущественно из стран СНГ. При этом в тот сезон производства гречихи в Украине было вполне достаточно для удовлетворения внутренних потребностей.
"Рост импорта на фоне достаточного предложения гречки на внутреннем рынке привело к резкому обвалу цен на зерно гречихи. Это и привело к дальнейшему снижению рентабельности ее производства и, как следствие, существенному сокращению посевов за последние два года ", - отметили эксперты.
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- Напомним, урожай зерновых в Украине в 2017 году составил почти 61,3 млн тонн, что на 4,7 млн тонн меньше, чем в 2016 году.
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