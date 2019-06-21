В Украине ожидается рекордно малый урожай гречки

21 июня, 2019, 10:30

В Украине завершилась кампания засева гречки. Впрочем засеяно лишь 57% запланированных площадей - 55 тыс. га, что на 45% меньше, чем было на ту же дату 2018 года

Об этом сообщают аналитики УкрАгроКонсалт.

В связи с рекордно низкими посевами гречихи ее урожай в стране может сократиться до исторического минимума.

Собственного урожая будет недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса, поэтому необходимо будет наращивать импорт гречки и производных продуктов, отметили эксперты аналитической компании.

В сезоне 2017/18 Украина импортировала 48 тыс. т гречки и продуктов переработки, преимущественно из стран СНГ. При этом в тот сезон производства гречихи в Украине было вполне достаточно для удовлетворения внутренних потребностей.

"Рост импорта на фоне достаточного предложения гречки на внутреннем рынке привело к резкому обвалу цен на зерно гречихи. Это и привело к дальнейшему снижению рентабельности ее производства и, как следствие, существенному сокращению посевов за последние два года ", - отметили эксперты.

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Напомним, урожай зерновых в Украине в 2017 году составил почти 61,3 млн тонн, что на 4,7 млн тонн меньше, чем в 2016 году.



