 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине за год уменьшился урожай зерновых

Урожай зерновых в Украине в 2017 году составил почти 61,3 млн тонн, что на 4,7 млн тонн меньше, чем в 2016 году

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственную службу статистики.

В прошлом году Украина намолотила 26,1 млн тонн пшеницы при урожайности 41,1 ц/га, 24,1 млн тонн кукурузы (54,4 ц/га), 8,3 млн тонн ячменя (33,1 ц/га), 506,8 тыс. тонн ржи (29,7 ц/га), 471 тыс. тонн овса (23,9 ц/га), 180 тыс. тонн гречихи (9,8 ц/га), 1,1 млн тонн гороха (26,5 ц/га), 63,9 тыс. тонн риса (50,5 ц/га).

Отмечается, что средняя урожайность зерновых составила 42,3 ц/га.

Урожай зерновых и зернобобовых культур собран с площади 14,6 млн га.

Кроме этого, урожай сахарной свеклы составил 14,5 млн тонн при урожайности 465,5 ц/га, подсолнечника -12,2 млн т (20,1 ц/га), сои -3,9 млн т (19,7 ц/га), картофеля - 22,2 млн тонн (167,8 ц/га), овощей - 9,3 млн тонн (207,8 ц/га).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2018 среда

больше новостей

31 января, 2018 среда

30 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать