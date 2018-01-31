В Украине за год уменьшился урожай зерновых
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственную службу статистики.
В прошлом году Украина намолотила 26,1 млн тонн пшеницы при урожайности 41,1 ц/га, 24,1 млн тонн кукурузы (54,4 ц/га), 8,3 млн тонн ячменя (33,1 ц/га), 506,8 тыс. тонн ржи (29,7 ц/га), 471 тыс. тонн овса (23,9 ц/га), 180 тыс. тонн гречихи (9,8 ц/га), 1,1 млн тонн гороха (26,5 ц/га), 63,9 тыс. тонн риса (50,5 ц/га).
Отмечается, что средняя урожайность зерновых составила 42,3 ц/га.
Урожай зерновых и зернобобовых культур собран с площади 14,6 млн га.
Кроме этого, урожай сахарной свеклы составил 14,5 млн тонн при урожайности 465,5 ц/га, подсолнечника -12,2 млн т (20,1 ц/га), сои -3,9 млн т (19,7 ц/га), картофеля - 22,2 млн тонн (167,8 ц/га), овощей - 9,3 млн тонн (207,8 ц/га).
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