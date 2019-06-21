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Espreso.tvОбществоВ Луцке к 4,5 годам тюрьмы осудили мужчину, который "заминировал" больницу

В Луцке к 4,5 годам тюрьмы осудили мужчину, который "заминировал" больницу

Ровенский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции относительно злоумышленника, который в апреле 2018 года сообщил о псевдозаминировании больницы в Луцке

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Ровенского апелляционного суда Елену Кузьменко.

Отмечается, что 20 июня во время судебного заседания установлено, что 39-летний мужчина в апреле прошлого года по мобильному телефону совершил ложное сообщение о заминировании областной больницы в Луцке.

Правоохранители оперативно разыскали его и задержали. Во время задержания он оказал сопротивление и разбил мобильный телефон патрульного.

7 февраля 2019 года дело рассматривалось в Луцком районном суде, где злоумышленнику было назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. С этого времени мужчина под стражей не находился и оспаривал приговор. При рассмотрении дела в Ровенском апелляционном суде стало известно, что человек совершил это преступление в состоянии алкогольного опьянения.

В суде он раскаивался в содеянном. Коллегия судей решила приговор Луцкого горрайонного суда не менять. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

"В течение месяца мужчина и его адвокат могут обжаловать это решение в Верховном суде", - отметила Кузьменко. По сведениям правоохранительных органов, это первый в регионе случай, когда "минер" получил за свои действия реальный срок лишения свободы.

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