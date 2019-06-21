В Луцке к 4,5 годам тюрьмы осудили мужчину, который "заминировал" больницу
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Ровенского апелляционного суда Елену Кузьменко.
Отмечается, что 20 июня во время судебного заседания установлено, что 39-летний мужчина в апреле прошлого года по мобильному телефону совершил ложное сообщение о заминировании областной больницы в Луцке.
Правоохранители оперативно разыскали его и задержали. Во время задержания он оказал сопротивление и разбил мобильный телефон патрульного.
7 февраля 2019 года дело рассматривалось в Луцком районном суде, где злоумышленнику было назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. С этого времени мужчина под стражей не находился и оспаривал приговор. При рассмотрении дела в Ровенском апелляционном суде стало известно, что человек совершил это преступление в состоянии алкогольного опьянения.
В суде он раскаивался в содеянном. Коллегия судей решила приговор Луцкого горрайонного суда не менять. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.
"В течение месяца мужчина и его адвокат могут обжаловать это решение в Верховном суде", - отметила Кузьменко. По сведениям правоохранительных органов, это первый в регионе случай, когда "минер" получил за свои действия реальный срок лишения свободы.
Читайте также
-
-
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
Читайте также
-
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-