У "Милана" появился конкурент в борьбе за футболиста "Динамо"
21 июня, 2019, 11:53
Итальянский "Сассуоло" стал конкурентом "Милана" в борьбе за защитника "Динамо" Виталия Миколенко
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .
По информации источника, предложение по трансферу Миколенко от итальянского клуба еще поступала.
Ранее "Милан" стал рассматривать возможность приобретения защитника "Динамо" и сборной Украины.
- Напомним, 20 июня помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Мальдера рассказал о перспективах перехода в "Милан" защитника "Динамо" Виталия Миколенко.
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