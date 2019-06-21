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Espreso.tvСпортУ "Милана" появился конкурент в борьбе за футболиста "Динамо"

У "Милана" появился конкурент в борьбе за футболиста "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Итальянский "Сассуоло" стал конкурентом "Милана" в борьбе за защитника "Динамо" Виталия Миколенко

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .

По информации источника, предложение по трансферу Миколенко от итальянского клуба еще поступала.

Ранее "Милан" стал рассматривать возможность приобретения защитника "Динамо" и сборной Украины.

  • Напомним, 20 июня помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Мальдера рассказал о перспективах перехода в "Милан" защитника "Динамо" Виталия Миколенко.

 

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