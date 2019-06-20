Ассистент Шевченко оценил перспективы Миколенко в "Милане"

20 июня, 2019, 12:05

Помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Мальдера рассказал о перспективах перехода в "Милан" защитника "Динамо" Виталия Миколенко

Цитирует итальянского специалиста итальянское издание sportmediaset .

Мальдера, прежде всего, выразил восхищение 20-летним украинцем.

"Миколенко удивил нас скоростью, хорошо зарекомендовал себя и в результате завоевал место в основном составе. Он еще молодой, 1999 года рождения. Нашел свое место в основном составе в клубе из-за невысокого уровня национального первенства. Возможно, он еще не готов к другим чемпионатам. Есть определенный фактор риска. Но, безусловно, физически и технически он интересен, левша. Миколенко играл против Португалии и не испортил впечатление. Ожидания относительно него очень высокие, я думаю, у него большое будущее. "Милан" не зря за ним наблюдает ", - сказал Мальдера.