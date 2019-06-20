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Espreso.tvСпортАссистент Шевченко оценил перспективы Миколенко в "Милане"

Ассистент Шевченко оценил перспективы Миколенко в "Милане"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Мальдера рассказал о перспективах перехода в "Милан" защитника "Динамо" Виталия Миколенко

Цитирует итальянского специалиста итальянское издание sportmediaset .

Мальдера, прежде всего, выразил восхищение 20-летним украинцем.

"Миколенко удивил нас скоростью, хорошо зарекомендовал себя и в результате завоевал место в основном составе. Он еще молодой, 1999 года рождения. Нашел свое место в основном составе в клубе из-за невысокого уровня национального первенства. Возможно, он еще не готов к другим чемпионатам. Есть определенный фактор риска. Но, безусловно, физически и технически он интересен, левша. Миколенко играл против Португалии и не испортил впечатление. Ожидания относительно него очень высокие, я думаю, у него большое будущее. "Милан" не зря за ним наблюдает ", - сказал Мальдера.

  • Напомним, 27 мая украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о том, как ассистент Хосепа Гвардиолы Микель Артета интересовался у него относительно одного из футболистов киевского "Динамо" .

 

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