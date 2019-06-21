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Espreso.tvСпортСеть возмутил переход украинского футболиста в российский клуб

Сеть возмутил переход украинского футболиста в российский клуб


фото: instagram
В сети выразили недовольство переходом экс-футболиста "Александрии" Артема Поляруса в российские "Химки"

О подписании контракта футболиста с клубом из страны-агрессора говорится на странице "Химок" в instagram.

"Химки" не раскрывают детали контракта с Артемом Полярусом.

Футболист в этом сезоне вместе с "Александрией" стал бронзовым призером чемпионата Украины.

В сети Поляруса призвали приехать домой и рассказать семьям, убитых на Донбассе александрийских вертолетчиков, где он играет.

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