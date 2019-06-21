Сеть возмутил переход украинского футболиста в российский клуб
21 июня, 2019, 09:51
В сети выразили недовольство переходом экс-футболиста "Александрии" Артема Поляруса в российские "Химки"
О подписании контракта футболиста с клубом из страны-агрессора говорится на странице "Химок" в instagram.
"Химки" не раскрывают детали контракта с Артемом Полярусом.
Футболист в этом сезоне вместе с "Александрией" стал бронзовым призером чемпионата Украины.
В сети Поляруса призвали приехать домой и рассказать семьям, убитых на Донбассе александрийских вертолетчиков, где он играет.
- Напомним, 28 января Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит" .
- Другой футболист "Шахтера Сергей Данченко перешел в" Енисея "в феврале 2019 на правах аренды на полгода, затем заключил соглашение с" Рубином ".
- 19 июня защитник "Шахтера" и сборной Украины по футболу Иван Ордец перешел в московское "Динамо" .
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