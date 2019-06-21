Сеть возмутил переход украинского футболиста в российский клуб

21 июня, 2019, 09:51

В сети выразили недовольство переходом экс-футболиста "Александрии" Артема Поляруса в российские "Химки"

О подписании контракта футболиста с клубом из страны-агрессора говорится на странице "Химок" в instagram.

"Химки" не раскрывают детали контракта с Артемом Полярусом.

Футболист в этом сезоне вместе с "Александрией" стал бронзовым призером чемпионата Украины.

В сети Поляруса призвали приехать домой и рассказать семьям, убитых на Донбассе александрийских вертолетчиков, где он играет.