Еще один футболист "Шахтера" переходит в российский клуб, - СМИ
19 июня, 2019, 11:50
Защитник "Шахтера" и сборной Украины по футболу Иван Ордец переходит в московское "Динамо"
Об этом сообщает "Трибуна" .
По информации издания Иван Ордец с большой вероятностью продолжит карьеру в московском "Динамо".
Ожидается, что в ближайшее время 26-летний защитник подпишет с российским клубом трехлетний контракт и о переходе игрока будет объявлено официально.
Футболист оставляет "Шахтер" в статусе свободного агента.
Иван Ордец всю взрослую карьеру провел в "Шахтере". В сезоне 2013/14 выступал в аренде в "Ильичевце" из Мариуполя. В составе сборной Украины сыграл 12 матчей и забил 1 гол.
- Напомним, 28 января Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит" за 10 млн евро.
- Другой футболист "Шахтера Сергей Данченко перешел в" Енисея "в феврале 2019 на правах аренды на полгода.
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