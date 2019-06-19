Еще один футболист "Шахтера" переходит в российский клуб, - СМИ

19 июня, 2019, 11:50

Защитник "Шахтера" и сборной Украины по футболу Иван Ордец переходит в московское "Динамо"

Об этом сообщает "Трибуна" .

По информации издания Иван Ордец с большой вероятностью продолжит карьеру в московском "Динамо".

Ожидается, что в ближайшее время 26-летний защитник подпишет с российским клубом трехлетний контракт и о переходе игрока будет объявлено официально.

Футболист оставляет "Шахтер" в статусе свободного агента.

Иван Ордец всю взрослую карьеру провел в "Шахтере". В сезоне 2013/14 выступал в аренде в "Ильичевце" из Мариуполя. В составе сборной Украины сыграл 12 матчей и забил 1 гол.

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