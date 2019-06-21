Украина запретила въезд двум ирландцам за крики "ДНР, вперед!"
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Рейсом из Дублина в аэропорт "Борисполь" прибыли 2 гражданина Ирландии 1998 по 1997 годов рождения, говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничники выяснили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью.
Отмечается, что один из них был в футболке с национальной символикой страны-агрессора. Он сообщил, что планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, однако с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет.
По словам иностранца стало известно, что накануне он находился в России. Билетов на обратный рейс иностранцы не имели, говорится в сообщении.
Отмечается, что во время посадки самолета эти пассажиры получили символику РФ и георгиевские ленты и выкрикивали слова: "ДНР, вперед!"
По данным пресс-службы, в багаже ирландцев пограничники обнаружили предметы, имеющие пропагандистский и провокационный характер, в частности национальную символику РФ и георгиевские ленты.
Отмечается, что в настоящее время граждан Ирландии не пропустили через государственную границу, им сделаны отметки о запрете въезда в Украину сроком на три года.
- Напомним, в апреле пророссийский журналист из Австрии Вершютц, которому отменили запрет на въезд приехал в Украину.
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