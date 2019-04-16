Пророссийский журналист из Австрии Вершютц, которому отменили запрет на въезд, приехал в Украину

16 апреля, 2019, 14:12

Cкандальний австрийский журналист ORF Кристиан Вершютц прибыл в Украину и берет интервью у главного политтехнолога штаба Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова

Об этом Кристиан Вершютц написал в Facebook.

Отмечается, что он также обратился в штаб Порошенко, но ответа до сих пор не получил.

"Интервью" с Дмитрием Разумковым, одним из политтехнологов Владимира Зеленского. Мы тоже хотели сделать интервью с представителем команды Порошенко, но не получили ответа до сих пор ", - написал Вершютц.

Напомним, Служба безопасности Украины сняла запрет на въезд в Украину для Кристиана Вершютца.

Пропагандист тиражировал фейки от Russia Roday, дискредитирующие деятельность ВСУ, которые отрицают агрессию РФ против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют "ополченцами".

Facebook. Вершютц на встрече с Дмитрием Разумковым.