Кремль предлагает Украине закрытые переговоры по обмену заключенными, - СМИ

21 июня, 2019, 13:53

В России говорят, что у них есть готовность решать проблему заключенных

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Отмечается, что во время "прямой линии" Путин отметил, что проблема освобождения украинцев, заключенных в России, должна решаться в комплексе "с учетом решения судеб россиян, находящихся в таком же положении на территории Украины".

"Да, он действительно говорил, что такой разговор ведется, готовность российской стороны есть. Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны. Мы слышали также определенные заявления из Киева о том, что там также есть понимание необходимости продвижения в этой области. здесь, конечно, потребуется двусторонняя работа, которая, разумеется, не может быть открытой и публичной, поэтому здесь в этом случае нужно просто набраться терпения ", - сказал Песков.

Во время "прямой линии" с россиянами Владимир Путин сказал о возможности обмена удерживаемыми между Украиной и Россией