Кремль предлагает Украине закрытые переговоры по обмену заключенными, - СМИ
Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
Отмечается, что во время "прямой линии" Путин отметил, что проблема освобождения украинцев, заключенных в России, должна решаться в комплексе "с учетом решения судеб россиян, находящихся в таком же положении на территории Украины".
"Да, он действительно говорил, что такой разговор ведется, готовность российской стороны есть. Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны. Мы слышали также определенные заявления из Киева о том, что там также есть понимание необходимости продвижения в этой области. здесь, конечно, потребуется двусторонняя работа, которая, разумеется, не может быть открытой и публичной, поэтому здесь в этом случае нужно просто набраться терпения ", - сказал Песков.
Во время "прямой линии" с россиянами Владимир Путин сказал о возможности обмена удерживаемыми между Украиной и Россией
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