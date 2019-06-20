Путин впервые заявил, что "стоит подумать" об обмене украинских политзаключенных и россиян

20 июня, 2019, 15:10

Во время "прямой линии" с россиянами Владимир Путин сказал о возможности обмена удерживаемыми между Украиной и Россией

Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во время "прямой линии", передает Еспресо.TV.

Путин отметил, что этот вопрос всегда был в центре внимания Кремля.

Вопросом обмена занимался глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук по поручению экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Виктор Владимирович очень близко к сердцу это берет. Совсем недавно он был и поднял вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в результате инцидента недалеко от Керченского пролива, поднял вопрос об освобождении еще ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации ", - сказал Путин.

Он добавил, что "вопросы подобного рода должны решаться в комплексе, и прежде чем решать эти вопросы, нужно подумать, как будет решен вопрос тех людей, которые нам небезразличны, в том числе граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации в Украине".