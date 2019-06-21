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Espreso.tvМирГлавный претендент на место президента Еврокомиссии выбыл из гонки

Главный претендент на место президента Еврокомиссии выбыл из гонки

Представитель Европейской народной партии Манфред Вебер не получил достаточного количества голосов

Об этом сообщает euractiv.com.

Представитель Европейской народной партии Манфред Вебер выбыл из гонки после того, как не смог получить достаточной поддержки на выборах президента Еврокомиссии.

Вебер считался главным претендентом на пост главы Еврокомиссии. Однако во время голосования он и еще двое ведущих кандидатов не смогли получить достаточной поддержки европейских лидеров.

Сообщается, что вместе с Вебером необходимого количества голосов не смогли набрать кандидат от социал-демократов, первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс и кандидат от либералов Маргарете Вестагер, которая сейчас занимает должность еврокомиссара по вопросам конкуренции.

20 июня лидеры ЕС не смогли проголосовать за нового президента Еврокомиссии

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