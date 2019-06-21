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Espreso.tvОбществоЛидеры ЕС не смогли проголосовать за нового президента Еврокомиссии

Лидеры ЕС не смогли проголосовать за нового президента Еврокомиссии


фото: Reuters
На саммите Европейского Совета 20 июня лидеры стран Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск, передает пресс-служба ведомства.

"Европейский совет прошел полное обсуждение кандидатур, учитывая консультации и заявления, сделанные в Европейском Парламенте. Ни одного из кандидатов не поддержало большинство", - заявил Туск.

Следующая встреча предполагается 30 июня. До этого момента Туск будет консультироваться с Европейским парламентом.

Отмечается, что основными главными кандидатами были немецкий политик Манфред Вебер от Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократ Франс Тиммерманс и действующий комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу.

Наблюдатели отметили, что больше всего шансов возглавить Еврокомиссию - у Вебера, потому, что ЕНП, по предварительным официальным результатам, набрала наибольшее количество мандатов - 180.

С 1 ноября 2014 года и по сей день Жан-Клод Юнкер является президентом Еврокомиссии.

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