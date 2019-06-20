//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВеликобритания: за премьерское кресло соревнуются два кандидата

Великобритания: за премьерское кресло соревнуются два кандидата

Теперь за пост премьера будут соревноваться Джереми Хант и Борис Джонсон

Об этом сообщает ВВС.

Фаворитом гонки считают Джонсона, за которого свои голоса отдали 160 депутатов "тори".

В следующем туре Джереми Хант и Борис Джонсон будут бороться за 160 тыс. голосов членов партии консерваторов, победителя определят 22 июля.

  • Напомним, 19 июня Джонсон был в лидерах и на должность премьера Британии осталось 4 кандидата.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать