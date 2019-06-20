Великобритания: за премьерское кресло соревнуются два кандидата
20 июня, 2019, 21:19
Теперь за пост премьера будут соревноваться Джереми Хант и Борис Джонсон
Об этом сообщает ВВС.
Фаворитом гонки считают Джонсона, за которого свои голоса отдали 160 депутатов "тори".
В следующем туре Джереми Хант и Борис Джонсон будут бороться за 160 тыс. голосов членов партии консерваторов, победителя определят 22 июля.
- Напомним, 19 июня Джонсон был в лидерах и на должность премьера Британии осталось 4 кандидата.
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