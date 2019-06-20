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Espreso.tvСпортВ России трагически погиб юный хоккеист

В России трагически погиб юный хоккеист


фото: hockey.by
Вблизи российской Вязьмы трагически погиб 15-летний голкипер юношеской сборной Беларуси по хоккею Николай Шестаков

Об этом сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси .

Парень погиб в автоаварии сегодня утром на трассе М1. Машина, в которой хоккеист был вместе со своими родителями, на высокой скорости врезалась в грузовой автомобиль (он в тот момент стоял). Николай и его мама погибли на месте, а отец, управлявший машиной, доставлен в травматологическое отделение больницы Вязьмы.

Погибший спортсмен начинал играть в хоккей в СДЮШОР-Минск, а через несколько лет перешел в школу столичной "Юности". В феврале Николай Шестаков был избран голкипером для участия сборной Беларуси (U-16) на международном турнире в Будапеште. Также парня вызвали в лагерь юниорской сборной U-18.

 

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