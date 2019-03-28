В Запорожье в ДТП погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу

28 марта, 2019, 13:07

В Запорожье в ДТП погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу, победитель Кубка Европы и мира Александр Власенко

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Гибель Александра Власенко уже подтвердили в Запорожском национальном университете, где спортсмен учился на втором курсе.

Авария произошла в среду, 27 марта, на пересечении улиц Сикогорского и Духовченко. Легковой автомобиль ЗАЗ столкнулся с полуприцепом грузовика МАЗ, который двигался задним ходом. Грузовик практически смял легковое авто, за рулем которого находился 18-летний кикбоксер Александр Власенко.

В полиции сообщили, что водитель фуры не пострадал и на момент столкновения он находился в трезвом состоянии. Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП от серьезных травм.

Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. Возбуждено дело по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Погибшему Александру Власенко было только 18 лет. Он был неоднократным чемпионом Украины по кикбоксингу, победителем Кубка Европы и Кубка мира.