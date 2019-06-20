В Одесской области пропала 15-летняя девочка
20 июня, 2019, 15:25
Полиция Одесской области разыскивает 15-летнюю Каневскую Альбину, которая уже два дня не выходит на связь
Об этом полиция Одесской области сообщила в заметке на Facebook.
"Приметы: на вид 15 лет, рост 170 см, среднего телосложения, славянской внешности, волосы русые до плеч, под левым глазом небольшая родинка. Была одета в джинсовые шорты светлого цвета, темно-синюю футболку с рисунком шляпу на животе в сеточку", - отметили в полиции.
В полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетней, сообщить по телефону (048) 779-42-52 или по спецлинии "102".
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Ранее сообщалось, что нашли тело пропавшей в Одесской области 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко.
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