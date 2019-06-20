//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Одесской области пропала 15-летняя девочка

В Одесской области пропала 15-летняя девочка

Полиция Одесской области разыскивает 15-летнюю Каневскую Альбину, которая уже два дня не выходит на связь

Об этом полиция Одесской области сообщила в заметке на Facebook.

"Приметы: на вид 15 лет, рост 170 см, среднего телосложения, славянской внешности, волосы русые до плеч, под левым глазом небольшая родинка. Была одета в джинсовые шорты светлого цвета, темно-синюю футболку с рисунком шляпу на животе в сеточку", - отметили в полиции.

В полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетней, сообщить по телефону (048) 779-42-52 или по спецлинии "102".

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать