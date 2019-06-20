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Espreso.tvСпортВ Катара хотят отобрать ЧМ-2022 по футболу

В Катара хотят отобрать ЧМ-2022 по футболу


фото: champions.name
Катар могут лишить права проведения чемпионат мира по футболу 2022 года

Об этом сообщает TNTSports .

В связи с коррупционным скандалом, связанным с выбором страны-хозяйки ЧМ-2022, ФИФА решила в срочном порядке перенести соревнования. По информации издания, ФИФА проводит секретные встречи, на которых ищет страны, готовы принять чемпионат. На право принимать чемпионат мира в 2022 году кроме Катара претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Путем предоставления права проведения ЧМ-2022 арестовали президента УЕФА Мишеля Платини. После показаний полиции его отпустили.

  • Напомним, 19 июня экс-президент УЕФА Мишель Платини рассказал, что во время допроса полиция расспросила его о ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре.

 

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