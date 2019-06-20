В Катара хотят отобрать ЧМ-2022 по футболу
20 июня, 2019, 13:31
Катар могут лишить права проведения чемпионат мира по футболу 2022 года
Об этом сообщает TNTSports .
В связи с коррупционным скандалом, связанным с выбором страны-хозяйки ЧМ-2022, ФИФА решила в срочном порядке перенести соревнования. По информации издания, ФИФА проводит секретные встречи, на которых ищет страны, готовы принять чемпионат. На право принимать чемпионат мира в 2022 году кроме Катара претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.
Путем предоставления права проведения ЧМ-2022 арестовали президента УЕФА Мишеля Платини. После показаний полиции его отпустили.
- Напомним, 19 июня экс-президент УЕФА Мишель Платини рассказал, что во время допроса полиция расспросила его о ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре.
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