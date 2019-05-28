Прибыли банковской системы выросли на 69%, - НБУ
28 мая, 2019, 11:03
За январь-апрель 2019 года прибыли платежеспособных украинских банков выросли на 7,4 млрд грн или на 69,1%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Такой рост доходов банков стало результатом увеличения доходов банковской системы на 29%.
При этом расходы банков выросли не так значительно - на 20%.
"Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой", - сообщают в Нацбанке.
- Напомним, в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли . Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.