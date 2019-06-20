Суд запретил строительство Музея Революции достоинства из-за следственного эксперимента

20 июня, 2019, 18:57

Киевский апелляционный суд арестовал земельный участок на улице Институтской в Киеве до конца следственного эксперимента

Об этом сообщает "Адвокатская совещательная группа" в Фейсбуке .

Суд удовлетворил апелляцию прокурора и наложил арест на земельный участок - место расстрела участников Революции достоинства - на ул. Институтской, говорится в сообщении.

"Пострадавшие ожидают завершения всех следственных экспериментов по делам Майдана", - отмечают адвокаты.

Отмечается, что этим решением на этом участке запрещено строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.