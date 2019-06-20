Суд запретил строительство Музея Революции достоинства из-за следственного эксперимента
20 июня, 2019, 18:57
Киевский апелляционный суд арестовал земельный участок на улице Институтской в Киеве до конца следственного эксперимента
Об этом сообщает "Адвокатская совещательная группа" в Фейсбуке .
Суд удовлетворил апелляцию прокурора и наложил арест на земельный участок - место расстрела участников Революции достоинства - на ул. Институтской, говорится в сообщении.
"Пострадавшие ожидают завершения всех следственных экспериментов по делам Майдана", - отмечают адвокаты.
Отмечается, что этим решением на этом участке запрещено строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.
- Напомним, 14 сентября 2017 года Киевсовет выделил 1,22 га земли на улице Институтской под строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.
- 5 июля 2018 года департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства музея и мемориала на Институтской в связи со следственными экспериментами в этом месте.
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-