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Espreso.tvОбществоСуд запретил строительство Музея Революции достоинства из-за следственного эксперимента

Суд запретил строительство Музея Революции достоинства из-за следственного эксперимента

Киевский апелляционный суд арестовал земельный участок на улице Институтской в Киеве до конца следственного эксперимента

Об этом сообщает "Адвокатская совещательная группа" в Фейсбуке .

Суд удовлетворил апелляцию прокурора и наложил арест на земельный участок - место расстрела участников Революции достоинства - на ул. Институтской, говорится в сообщении.

"Пострадавшие ожидают завершения всех следственных экспериментов по делам Майдана", - отмечают адвокаты.

Отмечается, что этим решением на этом участке запрещено строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.

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