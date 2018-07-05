Запрет строить музей Революции Достоинства будет действовать 2-3 месяца, - ГПУ

5 июля, 2018, 10:36

Предписание прокурора о запрете строить музей Революции Достоинства на ул. Институтской в Киеве будет действовать в течение 2-3 месяцев

Об этом сообщил руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает "Укринформ".

При этом чиновник уточнил, что запрет выдан в связи со следственными экспериментами в этом месте и добавил, что он распространяется на изменение природы, а не на инициативу по строительству музея.

"Строить музей не запрещали. Временно, до завершения следственных экспериментов, прокурор издал запрет на изменение ландшафта", - отметил Горбатюк.

По словам чиновника, следственные эксперименты планируют завершить в течение 2-3 месяцев.