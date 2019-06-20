//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд выселяет из Верховной Рады церковь Московского патриархата

Суд выселяет из Верховной Рады церковь Московского патриархата

Окружной административный суд Киева по делу №640 / 3130/19 частично удовлетворил административный иск надепа Виктора Романюка в Управление зданиями аппарата Верховной Рады

Об этом сообщает пресс-служба суда .

Решением суда признана противоправной бездеятельность Управление зданиями аппарата парламента по непрекращение деятельности Свято-Владимирского храма Украинской православной церкви (Московского патриархата), который расположен в одном из кабинетов Верховной Рады по адресу ул. Садовая, 3-а, говорится в сообщении.

Отмечается, что суд обязал управление прекратить деятельность Свято-Владимирского храма УПЦ (МП) путем освобождения кабинета №713-а.

В судебном заседании установлено, что помещение самовольно оборудованы народными депутатами Украины как храм, говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом отсутствуют какие-либо учредительные документы о создании религиозной организации, а также разрешительные, согласовательные документы на переоборудование помещения в административном здании под культовое (храм).

Отмечается, что при переоборудовании помещения под культовое допущены нарушения требований правил пожарной безопасности в Украине.

Отмечается, что богослужения в храме проводилось представителями миссии "Синодальный отдел УПЦ (МП) по делам пастырской опеки пенитенциарной системы".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать