Суд выселяет из Верховной Рады церковь Московского патриархата
Об этом сообщает пресс-служба суда .
Решением суда признана противоправной бездеятельность Управление зданиями аппарата парламента по непрекращение деятельности Свято-Владимирского храма Украинской православной церкви (Московского патриархата), который расположен в одном из кабинетов Верховной Рады по адресу ул. Садовая, 3-а, говорится в сообщении.
Отмечается, что суд обязал управление прекратить деятельность Свято-Владимирского храма УПЦ (МП) путем освобождения кабинета №713-а.
В судебном заседании установлено, что помещение самовольно оборудованы народными депутатами Украины как храм, говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом отсутствуют какие-либо учредительные документы о создании религиозной организации, а также разрешительные, согласовательные документы на переоборудование помещения в административном здании под культовое (храм).
Отмечается, что при переоборудовании помещения под культовое допущены нарушения требований правил пожарной безопасности в Украине.
Отмечается, что богослужения в храме проводилось представителями миссии "Синодальный отдел УПЦ (МП) по делам пастырской опеки пенитенциарной системы".
- Напомним, 19 июня Окружной административный суд Киева открыл производство по иску УПЦ (МП), которая требует признать незаконной регистрацию Православной церкви Украины.
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