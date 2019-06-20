Суд выселяет из Верховной Рады церковь Московского патриархата

20 июня, 2019, 14:07

Окружной административный суд Киева по делу №640 / 3130/19 частично удовлетворил административный иск надепа Виктора Романюка в Управление зданиями аппарата Верховной Рады

Об этом сообщает пресс-служба суда .

Решением суда признана противоправной бездеятельность Управление зданиями аппарата парламента по непрекращение деятельности Свято-Владимирского храма Украинской православной церкви (Московского патриархата), который расположен в одном из кабинетов Верховной Рады по адресу ул. Садовая, 3-а, говорится в сообщении.

Отмечается, что суд обязал управление прекратить деятельность Свято-Владимирского храма УПЦ (МП) путем освобождения кабинета №713-а.

В судебном заседании установлено, что помещение самовольно оборудованы народными депутатами Украины как храм, говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом отсутствуют какие-либо учредительные документы о создании религиозной организации, а также разрешительные, согласовательные документы на переоборудование помещения в административном здании под культовое (храм).

Отмечается, что при переоборудовании помещения под культовое допущены нарушения требований правил пожарной безопасности в Украине.

Отмечается, что богослужения в храме проводилось представителями миссии "Синодальный отдел УПЦ (МП) по делам пастырской опеки пенитенциарной системы".