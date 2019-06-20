Студенты объявили сидячую забастовку против назначения Портнова профессором
20 июня, 2019, 22:10
Студенты КНУ имени Т. Шевченко объявили сидячую забастовку против назначения Портнова профессором вуза
Об этом в Facebook написала общественный активист Динара Хабибуллаева.
"Объявили сидячую забастовку. Губерский (ректор КНУ - ред.) не выходит к студентам. Телефон выключил. Наверное уже где-то к друзьям за границу уехал", - пишет Хабибуллаева.
20 июня студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко собрались на бессрочный протест против назначения Андрея Портнова профессором КНУ. Они скандируют "Нет Портнову в КНУ" и требуют прибыть на рабочее место ректора Губерского.
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