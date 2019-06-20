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Espreso.tvОбществоСтуденты объявили сидячую забастовку против назначения Портнова профессором

Студенты объявили сидячую забастовку против назначения Портнова профессором

Студенты КНУ имени Т. Шевченко объявили сидячую забастовку против назначения Портнова профессором вуза

Об этом в Facebook написала общественный активист Динара Хабибуллаева.

"Объявили сидячую забастовку. Губерский (ректор КНУ - ред.) не выходит к студентам. Телефон выключил. Наверное уже где-то к друзьям за границу уехал", - пишет Хабибуллаева.

20 июня студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко собрались на бессрочный протест против назначения Андрея Портнова профессором КНУ. Они скандируют "Нет Портнову в КНУ" и требуют прибыть на рабочее место ректора Губерского.

 

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