"Берем друзей, кофе, хорошее настроение": в Киеве пройдет акция против назначения Портнова профессором КНУ

20 июня, 2019, 10:24

В четверг, 20 июня, возле Киевского национального университета им. Шевченко состоится акция протеста против назначения экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова профессором указанного университета

Об этом сообщил в Facebook член коалиции общественных организаций "Реанимационный пакет реформ" Виктор Таран.

"Встречаемся сегодня вечером около университета Шевченко. Берем друзей, кофе, лимонад и хорошее настроение", - написал Таран.

Ранее сообщалось, что Портнова приняли на работу в КНУ им. Шевченко профессором кафедры конституционного права.

Андрей Портнов ранее уже работал по совместительству на кафедре конституционного права юридического факультета в КНУ им. Шевченко - с 2009 по 2014 год. Его уволили в феврале 2014 года.

Основным местом работы Портнова была Администрация президента Украины Виктора Януковича. В января 2014 года он стал первым заместителем главы АП. После побега Януковича Портнов также уехал из Украины и 5 лет находился за границей.

5 марта 2014 года Евросоюз заблокировал в год активы 18 бывших украинских чиновников, подозреваемых в незаконном завладении государственной собственностью, в том числе Портнова. За год ЕС исключил из санкционного списка четырех бывших украинских чиновников, в том числе Портнова.

Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019 года. Его допросили в Генеральной прокуратуре в качестве свидетеля по делам Майдана.