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Espreso.tvОбществоПрофессорство Портнова в КНУ: студент заявил об угрозах незачетом за участие в акции протеста

Профессорство Портнова в КНУ: студент заявил об угрозах незачетом за участие в акции протеста

Студент сообщил об угрозах незачета от охранников университета за участие в акции протеста против назначения Андрея Портнова профессором КНУ

Об этом сообщил активист Сергей Мазур в Facebook.

"Иван Голод. Студент КНУ им.Шевченко. Один из организаторов акции Нет Портнову в КНУ! Угадайте почему ему сегодня угрожали охранники университета и обещали незачеты", - написал Мазур.

Он также отметил, что "акция не только о том, чтобы уволили Портнова, но и чтобы поддержать таких студентов, которых администрация хочет поставить на место".

Напомним, в четверг, 20 июня, возле Киевского национального университета им. Шевченко состоится акция протеста против назначения экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова профессором указанного университета.

  • Портнова приняли на работу в КНУ им. Шевченко профессором кафедры конституционного права.
  • Андрей Портнов ранее уже работал по совместительству на кафедре конституционного права юридического факультета в КНУ им. Шевченко - с 2009 по 2014 год. Его освободили в феврале 2014 года.

 

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