Профессорство Портнова в КНУ: студент заявил об угрозах незачетом за участие в акции протеста
20 июня, 2019, 11:00
Студент сообщил об угрозах незачета от охранников университета за участие в акции протеста против назначения Андрея Портнова профессором КНУ
Об этом сообщил активист Сергей Мазур в Facebook.
"Иван Голод. Студент КНУ им.Шевченко. Один из организаторов акции Нет Портнову в КНУ! Угадайте почему ему сегодня угрожали охранники университета и обещали незачеты", - написал Мазур.
Он также отметил, что "акция не только о том, чтобы уволили Портнова, но и чтобы поддержать таких студентов, которых администрация хочет поставить на место".
Напомним, в четверг, 20 июня, возле Киевского национального университета им. Шевченко состоится акция протеста против назначения экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова профессором указанного университета.
- Портнова приняли на работу в КНУ им. Шевченко профессором кафедры конституционного права.
- Андрей Портнов ранее уже работал по совместительству на кафедре конституционного права юридического факультета в КНУ им. Шевченко - с 2009 по 2014 год. Его освободили в феврале 2014 года.
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