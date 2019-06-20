Профессорство Портнова в КНУ: студент заявил об угрозах незачетом за участие в акции протеста

20 июня, 2019, 11:00

Студент сообщил об угрозах незачета от охранников университета за участие в акции протеста против назначения Андрея Портнова профессором КНУ

Об этом сообщил активист Сергей Мазур в Facebook.

"Иван Голод. Студент КНУ им.Шевченко. Один из организаторов акции Нет Портнову в КНУ! Угадайте почему ему сегодня угрожали охранники университета и обещали незачеты", - написал Мазур.

Он также отметил, что "акция не только о том, чтобы уволили Портнова, но и чтобы поддержать таких студентов, которых администрация хочет поставить на место".

Напомним, в четверг, 20 июня, возле Киевского национального университета им. Шевченко состоится акция протеста против назначения экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова профессором указанного университета.