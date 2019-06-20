ГБР обыскивает МЗ из-за закупок для Института рака

20 июня, 2019, 16:04

Государственное бюро расследований проводит обыск в Министерстве здравоохранения и ГП "Строительный центр МЗ" в связи с нарушениями при проведении закупок в рамках развития Института рака

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По решению Печерского районного суда Киева сотрудники Государственного бюро расследований осуществляют изъятие документов и электронных носителей в рамках следственных действий относительно деятельности ГП "Государственный строительный центр МЗ Украины", говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне административная коллегия Антимонопольного комитета Украины приняла решение об отмене процедуры закупки для развития Института рака. Решение уже вступило в силу и будет обнародовано в ближайшее время.