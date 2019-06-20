ГБР обыскивает МЗ из-за закупок для Института рака
20 июня, 2019, 16:04
Государственное бюро расследований проводит обыск в Министерстве здравоохранения и ГП "Строительный центр МЗ" в связи с нарушениями при проведении закупок в рамках развития Института рака
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По решению Печерского районного суда Киева сотрудники Государственного бюро расследований осуществляют изъятие документов и электронных носителей в рамках следственных действий относительно деятельности ГП "Государственный строительный центр МЗ Украины", говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне административная коллегия Антимонопольного комитета Украины приняла решение об отмене процедуры закупки для развития Института рака. Решение уже вступило в силу и будет обнародовано в ближайшее время.
- Напомним, 22 марта и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине состоялись первые аукционы нового госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Там были самые низкие цены по сравнению с закупками в прошлом году.
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