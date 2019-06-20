Авиакатастрофа MH-17: МИД Великобритании призывает РФ сотрудничать со следствием

20 июня, 2019, 10:27

Россию призывают сотрудничать со следствием по делу о катастрофе Boeing рейса MH-17

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, говорится в опубликованном заявлении ведомства.

"Российская Федерация должна теперь в полной мере сотрудничать с обвинением и предоставлять любую помощь, которая от нее требуется. Обвинение показывают, что международное сообщество вместе противостоит безнаказанности тех, кто несет ответственность за подлое убийство 298 невинных людей", - сказал Хант.

Также сообщается, что Великобритания предлагает свою поддержку процесса судебного преследования и полностью доверяет как Объединенной следственной группе, так и системе уголовного правосудия Нидерландов.

Напомним, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивания над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014, назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых: