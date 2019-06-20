Авиакатастрофа MH-17: МИД Великобритании призывает РФ сотрудничать со следствием
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, говорится в опубликованном заявлении ведомства.
"Российская Федерация должна теперь в полной мере сотрудничать с обвинением и предоставлять любую помощь, которая от нее требуется. Обвинение показывают, что международное сообщество вместе противостоит безнаказанности тех, кто несет ответственность за подлое убийство 298 невинных людей", - сказал Хант.
Также сообщается, что Великобритания предлагает свою поддержку процесса судебного преследования и полностью доверяет как Объединенной следственной группе, так и системе уголовного правосудия Нидерландов.
Напомним, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивания над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014, назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых:
- гражданина Российской Федерации Гиркина И.В.
- гражданина Российской Федерации Дубинского С.М.
- гражданина Российской Федерации Пулатова А.Ю.
- гражданина Украины Харченко Л.В.
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