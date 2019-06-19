Украинец Харченко, которого подозревают в сбивании малайзийского боинга MH-17, вероятно убит, - BBC
Об этом сообщает российская служба BBC .
Отмечается, что в апреле 2015 г. Харченко стал командиром второго отдела ГРУ "ДНР".
"Что было с "Кротом "после 2015 года - неизвестно. По одной из версий, он переехал в Россию, поселился в Ростовской области и вскоре был убит", - говорится в сообщении.
Харченко является гражданином Украины, уроженцем Донбасса.
Судя по данным прослушивания СБУ, 17 июля 2014 г. человек с позывным "Крот" подсказывал другому боевику "ДНР" дорогу к месту нахождения "Бука". Возможно, он также координировал транспортировки "Бука" из Донецка к месту пуска и дальнейшей эвакуации комплекса обратно в Россию.
Напомним, в среду, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивание над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014 г., назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых.
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