Украинец Харченко, которого подозревают в сбивании малайзийского боинга MH-17, вероятно убит, - BBC

19 июня, 2019, 15:13

Украинец Леонид Харченко (позывной "Крот"), который подозревается в сбивании самолета "Боинг 777" рейса MH-17 (17 июля 2014 г.) был убит в 2015 году

Об этом сообщает российская служба BBC .

Отмечается, что в апреле 2015 г. Харченко стал командиром второго отдела ГРУ "ДНР".

"Что было с "Кротом "после 2015 года - неизвестно. По одной из версий, он переехал в Россию, поселился в Ростовской области и вскоре был убит", - говорится в сообщении.

Харченко является гражданином Украины, уроженцем Донбасса.

Судя по данным прослушивания СБУ, 17 июля 2014 г. человек с позывным "Крот" подсказывал другому боевику "ДНР" дорогу к месту нахождения "Бука". Возможно, он также координировал транспортировки "Бука" из Донецка к месту пуска и дальнейшей эвакуации комплекса обратно в Россию.

Напомним, в среду, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивание над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014 г., назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых.