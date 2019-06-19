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Espreso.tvОбществоТуск надеется, что в четверг решится, кто займет высшие должности ЕС

Туск надеется, что в четверг решится, кто займет высшие должности ЕС

Президент Европейского Совета Дональд Туск хочет, чтобы, несмотря на несогласие между Берлином и Парижем, лидеры ЕС на встрече 20 июня в Брюсселе договорились, кто займет высшие должности блока

Об этом сообщает Reuters.

"Существуют разные взгляды, разные интересы, а также общая воля к завершению этого процесса в первой сессии Европейского парламента", - сказал Туск в письме-приглашении к 28 лидерам стран ЕС.

Добавил, что несмотря на несогласие между Берлином и Парижем о стремлении немецкого кандидата занять пост президента Еврокомиссии, остается "осторожным оптимистом".

По словам Туска, те, с кем он говорил, выразили решимость быстро это уладить.

"Я надеюсь, что мы сможем справиться в четверг", - отметил он.

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