Туск сохраняет Грибаускайте в списке кандидатов на свое кресло
Об этом сообщает издание Euractiv .
По словам Матаса Малдейкиса, литовского евродепутата, нынешний президент Европейского совета Дональд Туск сохраняет Грибаускайте в списке претендентов на эту должность, хотя Польша недавно выразила возражение против ее возможной кандидатуры.
Как опытный кандидат от новой страны-члена, которая также выполняла функции комиссара ЕС, Грибаускайте должна иметь хорошие шансы, если ее кандидатуру одобрят страны Центральной и Восточной Европы. По словам Малдейкиса, она могла бы быть хорошим кандидатом на должность вице-президента Европейского совета, которую должны создать для еврозоны, из-за ее опыта работы с бюджетом и финансами ЕС.
Решение о руководящих должностях ЕС должны найти в июле.
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