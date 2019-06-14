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Espreso.tvМирТуск сохраняет Грибаускайте в списке кандидатов на свое кресло

Туск сохраняет Грибаускайте в списке кандидатов на свое кресло

Президент Литвы Даля Грибаускайте намерена занять одну из топдолжностей в ЕС, скорее всего, президента Европейского совета

Об этом сообщает издание Euractiv .

По словам Матаса Малдейкиса, литовского евродепутата, нынешний президент Европейского совета Дональд Туск сохраняет Грибаускайте в списке претендентов на эту должность, хотя Польша недавно выразила возражение против ее возможной кандидатуры.

Как опытный кандидат от новой страны-члена, которая также выполняла функции комиссара ЕС, Грибаускайте должна иметь хорошие шансы, если ее кандидатуру одобрят страны Центральной и Восточной Европы. По словам Малдейкиса, она могла бы быть хорошим кандидатом на должность вице-президента Европейского совета, которую должны создать для еврозоны, из-за ее опыта работы с бюджетом и финансами ЕС.

Решение о руководящих должностях ЕС должны найти в июле.

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