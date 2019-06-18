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Espreso.tvСпорт"Шахтер" требует 15 млн евро за своего капитана

"Шахтер" требует 15 млн евро за своего капитана


фото: shakhtar.com
"Шахтер" собирается заработать не менее 15 млн евро на продаже полузащитника и капитана команды Тайсона в бразильский "Интернасьональ"

Об этом сообщает Revista Esportiva.

Эта сумма была озвучена влиятельному бизнесмену, который пытался оформить трансфер бразильца в клуб в 2018 году.

31-летний хавбек был близок к возвращению в Бразилию в начале 2019 года, но "Интернасьонал" не смог согласовать с футболистом размер зарплаты. Сейчас этот интерес возобновился.

Тайсон начинал профессиональную карьеру в "Интернасьональ" и играл за клуб с 2008 по 2010 год, после чего перешел в "Металлист". Игрок неоднократно подчеркивал, что планирует вернуться в свой первый клуб.

Тайсон выступает за "Шахтер" с начала 2013 года. В его активе 42 гола и 67 голевых передач в 237 матчах. В этом сезоне хавбек провел 35 матчей за "Шахтер", забил 6 голов и сделал 15 голевых пасов.

  • 14 июня стало известно, что новый главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека хочет видеть в команде бразильского защитника "Шахтера" Исмаили.
  • "Шахтер" заинтересовался защитником Густаво Гомесом, который принадлежит "Милану", а выступает на правах аренды в "Палмейрасе".

 

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