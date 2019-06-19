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Espreso.tvОбществоСуд вернул Мосийчуку его иск о запрете Марша равенства

Суд вернул Мосийчуку его иск о запрете Марша равенства

Окружной административный суд города Киева вернул Игорю Мосийчуку его заявление из-за несоблюдения им требований Кодекса административного судопроизводства

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проведения 23 июня Марша равенства "КиевПрайд", постановил - вернуть его истцу", - сообщили в суде.

Отмечается, что исковое заявление было возвращено в связи с несоблюдением им требований, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины.

Однако согласно КАСУ, возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.

Игорь Мосийчук просил суд признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации по поводу не совершения действия на запрет проведения 23 июня Марша равенства "КиевПрайд" и просил суд вынести решение о запрете его проведения.

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