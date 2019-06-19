Россия считает безосновательными обвинения в причастности к трагедии MH17
19 июня, 2019, 20:09
МИД России считает заявление Совместной следственной группы (JIT) о причастности российских военных к сбиванию малайзийского самолета MH17 несправедливым
Об этом сообщает "Европейская правда".
"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности", - заявили в российском министерстве.
В МИД РФ добавили, что сейчас и до сих пор следственная группа "не продемонстрировала ни одного конкретного доказательства для подкрепления подобных неправомерных заявлений".
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