Россия считает безосновательными обвинения в причастности к трагедии MH17

19 июня, 2019, 20:09

МИД России считает заявление Совместной следственной группы (JIT) о причастности российских военных к сбиванию малайзийского самолета MH17 несправедливым

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности", - заявили в российском министерстве.

В МИД РФ добавили, что сейчас и до сих пор следственная группа "не продемонстрировала ни одного конкретного доказательства для подкрепления подобных неправомерных заявлений".