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Espreso.tvОбществоРоссия считает безосновательными обвинения в причастности к трагедии MH17

Россия считает безосновательными обвинения в причастности к трагедии MH17

МИД России считает заявление Совместной следственной группы (JIT) о причастности российских военных к сбиванию малайзийского самолета MH17 несправедливым

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности", - заявили в российском министерстве.

В МИД РФ добавили, что сейчас и до сих пор следственная группа "не продемонстрировала ни одного конкретного доказательства для подкрепления подобных неправомерных заявлений".

 

 

 

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