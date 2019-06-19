"Заря" узнала соперника в квалификации Лиги Европы

19 июня, 2019, 15:16

Сегодня луганская "Заря" узнала соперника во втором отборочном раунде в Лиге Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы, где определился первый соперник "Зари" в новом сезоне. На этом этапе украинская команда была сеяной и попала в 4-ю группу.

Результаты жеребьевки

"Будучность" (Черногория) / "Нарва Транс" (Эстония) - "Заря"

Матчи "Зари" во втором отборочном раунде в Лиге Европы состоятся 25 июля и 1 августа. Первый поединок луганчане проведут на выезде. Для попадания на групповую стадию "Зари" необходимо пройти три этапа.

Домашние матчи квалификации "Заря" проведет на "Славутич-Арене" в Запорожье. Относительно выступлений в группе вопрос будет решаться отдельно в ходе визита делегации УЕФА.