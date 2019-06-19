"Слуга народа" принесла документы в ЦИК
19 июня, 2019, 19:36
Об этом сообщила в Facebook руководительница пресс-офиса политической силы Евгения Кравчук.
19 июня представители партии "Слуга народа" принесли в ЦИК документы для регистрации 201 кандидата в депутаты в общегосударственном многомандатном округе
Об этом сообщила в Facebook руководительница пресс-офиса политической силы Евгения Кравчук.
По ее словам, завтра, 20 июня, "Слуга народа" подаст документы для регистрации кандидатов в депутаты по одномандатным округам.
- Напомним, что 19 июня партия "Самопомич" подала в Центризбирком документы для участия в досрочных парламентских выборах.
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