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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" принесла документы в ЦИК

"Слуга народа" принесла документы в ЦИК

19 июня представители партии "Слуга народа" принесли в ЦИК документы для регистрации 201 кандидата в депутаты в общегосударственном многомандатном округе

Об этом сообщила в Facebook руководительница пресс-офиса политической силы Евгения Кравчук.

По ее словам, завтра, 20 июня, "Слуга народа" подаст документы для регистрации кандидатов в депутаты по одномандатным округам.

  • Напомним, что 19 июня партия "Самопомич" подала в Центризбирком документы для участия в досрочных парламентских выборах.
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