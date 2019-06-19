Выборы в Раду: "Самопомощь" подала документы в ЦИК
19 июня, 2019, 12:55
Партия "Самопомощь" подала в Центризбирком документы для участия в досрочных парламентских выборах
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV
Отмечается, что глава партии Андрей Садовый №93 в списке.
Также сообщается, что в партии 32 женщины.
Все кандидаты в народные депутаты пообещали обнародовать свои декларации о доходах.
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