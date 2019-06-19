Выборы в Раду: "Самопомощь" подала документы в ЦИК

19 июня, 2019, 12:55

Партия "Самопомощь" подала в Центризбирком документы для участия в досрочных парламентских выборах

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV

Отмечается, что глава партии Андрей Садовый №93 в списке.

Также сообщается, что в партии 32 женщины.

Все кандидаты в народные депутаты пообещали обнародовать свои декларации о доходах.