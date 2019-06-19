//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВыборы в Раду: "Самопомощь" подала документы в ЦИК

Выборы в Раду: "Самопомощь" подала документы в ЦИК

Партия "Самопомощь" подала в Центризбирком документы для участия в досрочных парламентских выборах

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV

Отмечается, что глава партии Андрей Садовый №93 в списке.

Также сообщается, что в партии 32 женщины.

Все кандидаты в народные депутаты пообещали обнародовать свои декларации о доходах.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 июня, 2019 среда

больше новостей

19 июня, 2019 среда

18 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать