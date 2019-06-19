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Espreso.tvОбществоПогиб наш друг, великий украинский патриот: Яценюк выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Тымчука

Погиб наш друг, великий украинский патриот: Яценюк выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Тымчука

Экс-премьер-министр, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк выразил соболезнования в связи с гибелью народного депутата Дмитрия Тымчука

Об этом он написал в Facebook.

"Погиб наш друг, великий украинский патриот Дмитрий Тимчук. Это болезненная потеря для Украины и для каждого из нас. Мое глубокое соболезнование родным и близким Дмитрия. Вечная ему память", - написал он.

19 июня в Киеве найден мертвым народный депутат Украины Дмитрий Тимчук .

 

 

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